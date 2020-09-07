В центре Минска неизвестные похитили лидера белорусской оппозиции

Член Координационного совета, оппозиционер Мария Колесникова похищена в центре Минска в понедельник, 7 сентября.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сказал, что Колесникова одна была в центре города по делам. Сейчас ее телефон доступен, но трубку она не поднимает.

В МВД Беларуси сообщили, что не располагают информацией о задержании Колесниковой и ее соратников.

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