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12:52 07 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В центре Минска неизвестные похитили лидера белорусской оппозиции

Член Координационного совета, оппозиционер Мария Колесникова похищена в центре Минска в понедельник, 7 сентября.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сказал, что Колесникова одна была в центре города по делам. Сейчас ее телефон доступен, но трубку она не поднимает.

В МВД Беларуси сообщили, что не располагают информацией о задержании Колесниковой и ее соратников.

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Тэги: оппозиция, похищение людей, Республика Беларусь

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