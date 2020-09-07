Пушилин угрожал уничтожением укреплений ВСУ еще на прошлой неделе, но сепаратисты «заметили движение» на позициях военных.

Самопровозглашенная «ДНР» перенесла анонсированное уничтожения сооружений ВСУ на 9 сентября, сообщают сайты сепаратистов.

«В ходе наблюдения за участком вблизи линии соприкосновения у поселка Шумы, начиная с 5 сентября, была замечена определенная активность со стороны украинских вооруженных формирований. На данный момент пока невозможно точно установить, направлены ли эти действия на демонтаж незаконно сооруженных позиций или же наоборот на еще большее их укрепление с целью эскалации обстановки», – заявляют в «ДНР».

В связи с этим принято решение продолжить наблюдение за ситуацией и «перенести начало операции по устранению украинских укреплений на 10:00 9 сентября 2020 года».

В Донецке все еще ждут сведения о письменно зафиксированном факте «демонтажа незаконно сооруженных укреплений».

Напомним, на прошлой неделе глава «ДНР» Денис Пушилин угрожал отдать приказ на уничтожение позиций военных, если ВСУ до 3 сентября не предоставят акт об устранении возведенных сооружений на линии соприкосновения.