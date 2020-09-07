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Главная » Мир » Политика
17:30 07 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Протесты стоили Беларуси $1,4 млрд

Ослабление курса национальной валюты в результате протестов Нацбанк страны был вынужден гасить из своих международных резервов.

Золотовалютные резервы Беларуси за август сократились на $1 399,6 млн, до $7 457,8 млн. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщило российское информагентство Интерфакс со ссылкой на данные Национального банка Беларуси.

При этом в целом за январь-август золотовалютные резервы страны уменьшились на $1,94 млрд. В июле рост показателя составлял $61,8 млн.

Снижение уровня международных резервов по итогам августа в основном связано с продажей Нацбанком валюты на Белорусской валютно-фондовой бирже для поддержки обменного курса белорусского рубля, пояснили в Нацбанке.

Золотовалютные резервы Беларуси в 2019 году выросли на 31,2%, до рекордных $9,4 млрд. Основным источником пополнения резервов стала покупка валюты на внутреннем рынке.

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Тэги: расходы, беларусь, протесты, бюджет

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