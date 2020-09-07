Протесты стоили Беларуси $1,4 млрд
Ослабление курса национальной валюты в результате протестов Нацбанк страны был вынужден гасить из своих международных резервов.
Золотовалютные резервы Беларуси за август сократились на $1 399,6 млн, до $7 457,8 млн. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщило российское информагентство Интерфакс со ссылкой на данные Национального банка Беларуси.
При этом в целом за январь-август золотовалютные резервы страны уменьшились на $1,94 млрд. В июле рост показателя составлял $61,8 млн.
Снижение уровня международных резервов по итогам августа в основном связано с продажей Нацбанком валюты на Белорусской валютно-фондовой бирже для поддержки обменного курса белорусского рубля, пояснили в Нацбанке.
Золотовалютные резервы Беларуси в 2019 году выросли на 31,2%, до рекордных $9,4 млрд. Основным источником пополнения резервов стала покупка валюты на внутреннем рынке.
Новости по теме
Тихановская приедет в Польшу, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси. Оппонентка Лукашенко также встретится с белорусами, проживающими в Польше.
Ассоциация журналистов назвала такие действия властей грубым нарушением законодательства и требует немедленного освобождения сотрудников СМИ.
В Беларуси есть государственная идеология и учителя должны ее придерживаться. Кто против – в школе быть не должны.