Лукашенко поедет с визитом в Москву
Точную дату визита белорусского президента Песков не назвал, сообщив, что подготовка находится в активной стадии.
В ближайшие дни президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Россию, сообщил в понедельник, 7 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Она (подготовка) находится в активной стадии. В целом, его (визит) можно ожидать в ближайшие дни, мы вас проинформируем своевременно», – сказал он.
Представитель Кремля при этом опроверг информацию, что визит может состояться 13 сентября. «Это неверная дата», – сказал Песков.
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