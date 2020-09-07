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16:39 07 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лукашенко поедет с визитом в Москву

Точную дату визита белорусского президента Песков не назвал, сообщив, что подготовка находится в активной стадии.

В ближайшие дни президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Россию, сообщил в понедельник, 7 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Она (подготовка) находится в активной стадии. В целом, его (визит) можно ожидать в ближайшие дни, мы вас проинформируем своевременно», – сказал он.

Представитель Кремля при этом опроверг информацию, что визит может состояться 13 сентября. «Это неверная дата», – сказал Песков.

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Тэги: Россия, Лукашенко, Москва, Кремль, беларусь, визит

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