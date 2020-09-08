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08:30 08 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В ЮАР начинается суд на бывшим президентом

В Южно-Африканской Республике должен начаться судебный процесс по делу ее бывшего президента Джейкоба Зумы.

Суд над Зумой несколько раз переносился. Он должен был начаться еще год назад. Одна из причин, по которой процесс не мог начаться – болезнь 78-летнего экс-президента ЮАР. Из-за этого даже был отменен ордер на его арест.

Зуму, руководившего страной почти 10 лет и покинувшего свой пост в 2018 году на фоне обвинений в коррупции, считают причастным к четырем таким случаям, а также к 12 эпизодам мошенничества. Еще ему вменяют по одному эпизоду отмывания денег и даже рэкета. Экс-президенту ЮАР может грозить до 25 лет заключения.

Сам Зума обвинения не признает и считает процесс политически мотивированным. По его мнению, дело сфабриковали его оппоненты в рамках борьбы за власть. А его защита и вовсе убеждена, что суд будет относиться к политику предвзято и не даст оспорить доказательства следствия.

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Тэги: суд, президент, ЮАР

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