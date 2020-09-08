Навального вывели из искусственной комы

Состояние российского оппозиционера улучшилось, заявили в берлинской клинике «Шарите», где он проходит лечение после отравления.

В клинике заявили, что политика вывели из искусственной комы, его постепенно будут отключать от аппарата ИВЛ. Навальный уже реагирует на слова окружающих. В то же время врачи не исключают долгосрочных последствий отравления.

Напомним, Алексея Навального госпитализировали в Омске утром 20 августа в бессознательном состоянии. Ему стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска.

После эвакуации Навального в Берлин немецкие врачи подтвердили, что его отравили. 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы «Новичок». Веществом той же группы в 2018 году в Солсбери отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

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