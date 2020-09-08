Навального вывели из искусственной комы
Состояние российского оппозиционера улучшилось, заявили в берлинской клинике «Шарите», где он проходит лечение после отравления.
В клинике заявили, что политика вывели из искусственной комы, его постепенно будут отключать от аппарата ИВЛ. Навальный уже реагирует на слова окружающих. В то же время врачи не исключают долгосрочных последствий отравления.
Напомним, Алексея Навального госпитализировали в Омске утром 20 августа в бессознательном состоянии. Ему стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска.
После эвакуации Навального в Берлин немецкие врачи подтвердили, что его отравили. 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы «Новичок». Веществом той же группы в 2018 году в Солсбери отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
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Об этом заявил руководитель ведомства Доминик Рааб в интервью Daily Mail 6 сентября. Он назвал это «чистой воды гангстеризмом».
Совет НАТО соберется в пятницу, 4 сентября, на уровне послов для обсуждения ситуации вокруг отравления российского оппозиционного политика.
Он заявил о перехвате разговора Варшавы с Берлином, из которого следует, что заявление Ангелы Меркель является фальсификацией.