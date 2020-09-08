В Украине киберспорт официально признан видом спорта
Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.
«Только что такое решение было принято на заседании Комиссии по признанию вида спорта в Украине. Для нашей страны это исторический момент, ведь киберспорт – это уже давно не просто «стрелялки», а фундаментальный элемент современной цифровой культуры. Им увлекаются около 600 миллионов человек, среди которых и миллионы украинцев», – написал он.
Борняков заметил, что в Украине высокая культура киберспорта и сильные игроки.
«Наши команды регулярно побеждают на различных турнирах по всему миру. Эта индустрия уже давно превратилась в настоящий бизнес, который приносит много пользы и возможностей как локального, так и мирового масштаба», – добавил он.
Заместитель министра выразил надежду, что киберспорт станет частью экономики Украины. «Ведь проведение соревнований, развитие инфраструктуры и разработка игр может значительно пополнять бюджет страны и открывать новые возможности и перспективы», – подчеркнул он.
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