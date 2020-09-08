В Лондоне возобновился суд по экстрадиции Ассанжа в США

В столице Великобритании возобновился суд по экстрадиции основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. С апреля 2019 года Ассанж находится в тюрьме.

Процесс задержался на несколько месяцев из-за эпидемии коронавируса.

На этом этапе суда адвокаты Ассанжа будут вызывать свидетелей в подтверждение аргументов стороны защиты о том, что дело против него в США является политическим, а также, что он болен.

В Соединенных Штатах 49-летнему Ассанжу предъявили обвинение в шпионаже в частности с похищением информации с правительственных компьютеров.

Одним из самых заметных было обнародование WikiLeaks видеозаписи американской боевой операции 2007 года в Ираке, в результате которой от обстрела с вертолетов погибли десятки людей.

Впоследствии были опубликованы другие данные американских военных, а также отчеты дипломатов США.

Сторонники Джулиана Ассанжа называют его журналистом-обличителем, а критики указывают, что распространение некоторых похищенных документов поставило под угрозу жизни людей, которые поставляли разведданные из Ирака, Ирана и Афганистана.

Отдельно Ассанжа обвиняют в распространении во время избирательной кампании в США в 2016 году информации во вред Хиллари Клинтон, которая боролась за президентский пост с Дональдом Трампом. Следователи в США пришли к выводу, что тот компромат, распространенный через WikiLeaks, был похищен россиянами, Ассанж отрицает.

В 2012 году Джулиан Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и провел там 7 лет, избегая экстрадиции в Швецию, где в отношении него вели теперь закрыто следствие из-за обвинений в сексуальных нападениях.

Тэги: Джулиан Ассанж