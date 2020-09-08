Саакашвили согласился стать премьер-министром Грузии

Михаил Саакашвили согласился занять должность премьер-министра Грузии в случае победы оппозиции на парламентских выборах 31 октября.

«Естественно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса. Поэтому я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия», – написал он в Facebook в понедельник.

При этом Саакашвили на Украине намерен продолжить выполнять свои функции главы исполнительного комитета Нацсовета реформ.

«Сейчас я нахожусь на Украине и выполняю свои функции главы исполнительного комитета Национального совета реформ. Мы готовимся к очередному заседанию Нацсовета, на которое у нас есть очень важная повестка дня. Мы предложим на заседании комплексные реформы недропользования, подключения к электричеству, судебную реформу и реформу ГАСИ. Кроме того, вскоре парламент рассмотрит предложенные нами ранее реформу таможни, введение налога на выведен капитал и реформу приватизации. Также я продолжаю поездки по Украине и работаю в штатном режиме», – написал он.

Саакашвили подчеркнул, что не выбирает между двумя странами: «Моя борьба продолжается и здесь, и там».

Напомним, оппозиционная грузинская партия «Единое национальное движение» (ЕНД) решила выдвинуть своего лидера Саакашвили на пост премьер-министра страны.

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