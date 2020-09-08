Про що мовчать у Прозорро.Продажі

Система торгів Прозорро.Продажі було створено та впроваджено за підтримки Transparency Internarional – організації, яка займається боротьбою з корупцією по всьому світу.

Система торгів Прозорро.Продажі було створено та впроваджено за підтримки Transparency Internarional – організації, яка займається боротьбою з корупцією по всьому світу. Прозорро.Продажі як будь-яка система має ряд переваг та недоліків і якщо про свої «перемоги» апологети системи широко висвітлюють у ЗМІ, то про недоліки часто мовчать. Одним з таких недоліків залишається регламент визначення переможця та визнання статусу торгів.

Один зі свіжих прикладів – аукціон спеціальним дозволом на користування надрами – ділянка «Західна перша», що пройшов 7 липня 2020 року. За правилами торгів ДП «Прозорро.Продажі» тільки два учасника, що запропонували максимальні ціни мають право на статус переможця. Учасник, що запропонував найвищу ціну – має приблизно 25 днів для підписання протоколу, укладення договору та перерахуванню повної суми згідно своєї ставки, а другий учасник (що запропонував менше) має шанс бути визнаний переможцем у випадку, якщо перший відмовиться від укладення угоди, не перерахує кошти, або не виконає процесуальні дії у строк. Пропозиції інших учасників торгів не враховуються у подальшому і якщо і другий учасник відмовляється від своєї ставки, торги визнаються такими, що не відбулись.

Деякі учасники торгів використовують цей механізм для здешевлення кінцевої вартості угод. Так, перші торги спеціальним дозволом на користування надрами – ділянка «Західна перша» пройшов 7 липня 2020 року пройшли з такими результатами:

Назва учасника Майданчик, з якого брав участь Максимальна ставка, грн ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДІНГ 2019″ ТОВ «Смарттендер» 500 000,00 «ПОЛІССЯ ІНВЕСТМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» ТОВ «Закупівлі ЮА» 13 000 000,00 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЗЕМРЕСУРС» ТОВ «Національна електронна біржа» 15 000 000,00 товариство з обмеженою відповідальністю «БурПром» Товарна біржа «Катеринославська» 15 000 000,01 ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» ТОВ «ТАБ.ЮА» 28 500 000,00 ТОВ «Терра Амбер» ТБ «Аукціоніст» 29 000 000,00

Протокол аукціону не було підписано у встановлений строк, тому 03.08.2020 року його було позбавлено права на отримання дозволу. Учасник, який подав наступну за розміром цінову пропозицію ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» (28 500 000,00 грн) відмовився від очікування дискваліфікації переможця та забрав свій гарантійний внесок майже одразу після завершення торгів. Відповідно право купівлі до нього не перейшло.

Таким чином, можна припустити, що компанії ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та ТОВ «Терра Амбер» могли вступити у змову перед торгами з метою контролю результату торгів, а саме – їх скасування, адже у такому випадку, стартова ціна буде знижена на 50%, а втрата гарантійних внесків складає всього 64 000 грн для кожної компанії, що у перерахунку на кінцеву вартість складає 0,6%.

Схоже, що їх план спрацював.

Наступний аукціон по тій же ділянці пройшов 3 вересня 2020 року, де до торгів було допущено всього 3 компанії:

Назва учасника Майданчик, з якого брав участь Максимальна ставка, грн ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» ТБ «Аукціоніст» 2 910 000,00 товариство з обмеженою відповідальністю «БурПром» Товарна біржа «Катеринославська» 3 230 000,00 ТОВ «ЕКОЦЕНТРРЕСУРС» ТБ «Аукціоніст» 10 210 000,00

Учасники попередніх торгів не взяли участь з двох причин: або вони розчарувалися у Прозорро.Продажі, або майбутній переможець їх переконав у марності змагання.

Протягом всіх трьох раундів торгів жодним з учасників не було й спроби підвищити свою ставку та торгуватися за спецдозвіл на ділянку. З огляду на результати перших торгів 7 липня, де конкуренція була наочною, можна припустити, що всі учасники торгів дійшли згоди щодо своєї «ролі» під час аукціону.

Питання змов на торгах ретельно досліджує Антимонопольний комітет України у сфері публічних закупівель. В АМКУ є достатньо повноважень у сфері публічних закупівель щодо аналізу проведення торгів у торгах за державні тендери та питання змови на аукціонах є серйозною причиною для скасування їх результатів.

Статистика торгів у Прозорро.Продажі свідчить, що у 2019 році було 666 аукціонів, які не відбулися і по яких є хоча б одна дискваліфікація. За 2020 рік кількість таких аукціонів поки складає 372, однак питання навіть не в кількості скасованих аукціонів, а в тому скільки на цьому грошей втрачає держава.

ТОВ »БурПром», яке подало другу за ціновою пропозицією ставку (3 230 000,00 грн) від очікування станом на 04.09.2020 року не відмовилося, що надає йому право купівлі за умови дискваліфікації ТОВ «ЕКОЦЕНТРРЕСУРС», однак досвід проведення перших торгів на мою думку не дозволяє говорити про те, що ТОВ «ЕКОЦЕНТРРЕСУРС» відмовиться від купівлі.

Якщо припустити, що ТОВ «ЕКОЦЕНТРРЕСУРС», ТОВ «ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ» та ТОВ «Терра Амбер» мають спільних бенефеціарів, що скриваються за підставними фізичними особами, то навіть втративши по 64000 грн на попередніх торгах, дійсний таємний покупець заощадив щонайменше 4,8 млн грн.

Це та ціна, що сплачує держава через недосконалість торговельного процесу в системі Прозорро.Продажі. Торговельні майданчики вже достатньо давно апелюють до Адміністраторів системи та пропонують змінити регламент визначення переможця з 2 учасників до 5, однак ці пропозиції навіть не розглядаються керівництвом ДП «Прозорро.Продажі». Можливо, даний приклад реалізації відкриє їм очі на системну проблему, або держава й надалі продовжуватиме нести збитки через неповороткість системи Олексія Соболєва.

Система торгів Прозорро.Продажі була нав’язана державним органам на хвилі популярності системи публічних закупівель, але вже зараз стає зрозумілим, що ця система потребує вдосконалення, а не нав’язування через законодавчо-правове регулювання та примусове використання. Застосовувати однакові бізнес-процеси на зовсім різні ринки не дозволить державі гідно розпоряджатися своїм майном, а навпаки призведе до додаткових затрат та недоотриманого доходу.