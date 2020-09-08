НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
11:14 08 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Мария Колесникова воспротивилась депортации из Беларуси

Член Координационного совета Беларуси, оппозиционер Мария Колесникова была похищена в центре Минска утром в понедельник, 7 сентября.

Мария Колесникова не пересекла границу Украины, так как при попытке ее насильственного вывоза с территории Беларуси она порвала свой паспорт. Об этом стало известно агентству «Интерфакс-Украина» из информированных источников.

«При попытке фактической депортации она порвала паспорт, и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины», — пояснил источник агентства.

Позже стало известно, что Колесникову и еще двух членов Координационного совета Беларуси Антона Родненкова и Ивана Кравцова пытались насильно выдворить из страны. Колесникова этому воспротивилась и была задержана в Беларуси, Родненков и Кравцов прибыли в Украину.

Источник:
Тэги: оппозиция, депортация, Республика Беларусь

Новости по теме

В центре Минска неизвестные похитили лидера белорусской оппозиции

Член Координационного совета, оппозиционер Мария Колесникова похищена в центре Минска в понедельник, 7 сентября.

В белорусской оппозиции произошел раскол

Главный конкурент Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская заявила, что поддерживает идею штаба Виктора Бабарико.

Белорусы создают Фронт национального спасения

Бывший претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало объявил о создании Фронта национального спасения Республики Беларусь.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты