Мария Колесникова воспротивилась депортации из Беларуси
Член Координационного совета Беларуси, оппозиционер Мария Колесникова была похищена в центре Минска утром в понедельник, 7 сентября.
Мария Колесникова не пересекла границу Украины, так как при попытке ее насильственного вывоза с территории Беларуси она порвала свой паспорт. Об этом стало известно агентству «Интерфакс-Украина» из информированных источников.
«При попытке фактической депортации она порвала паспорт, и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины», — пояснил источник агентства.
Позже стало известно, что Колесникову и еще двух членов Координационного совета Беларуси Антона Родненкова и Ивана Кравцова пытались насильно выдворить из страны. Колесникова этому воспротивилась и была задержана в Беларуси, Родненков и Кравцов прибыли в Украину.
Новости по теме
Член Координационного совета, оппозиционер Мария Колесникова похищена в центре Минска в понедельник, 7 сентября.
Главный конкурент Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская заявила, что поддерживает идею штаба Виктора Бабарико.
Бывший претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало объявил о создании Фронта национального спасения Республики Беларусь.