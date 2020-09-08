Мария Колесникова воспротивилась депортации из Беларуси

Член Координационного совета Беларуси, оппозиционер Мария Колесникова была похищена в центре Минска утром в понедельник, 7 сентября.

Мария Колесникова не пересекла границу Украины, так как при попытке ее насильственного вывоза с территории Беларуси она порвала свой паспорт. Об этом стало известно агентству «Интерфакс-Украина» из информированных источников.

«При попытке фактической депортации она порвала паспорт, и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины», — пояснил источник агентства.

Позже стало известно, что Колесникову и еще двух членов Координационного совета Беларуси Антона Родненкова и Ивана Кравцова пытались насильно выдворить из страны. Колесникова этому воспротивилась и была задержана в Беларуси, Родненков и Кравцов прибыли в Украину.

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