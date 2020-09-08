Коронавирус косит футболистов ПСЖ

Новый сезон чемпионата Франции стартовал 21 августа. Уже состоялись два тура, но «Пари Сен-Жермен» не провел ни одного матча.

Вчера стало известно о заражении коронавирусом еще одного футболиста клуба – нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

По информации источника, форвард сдал положительный тест на коронавирус утром в понедельник. При этом днем Мбаппе провел тренировку с партнерами по команде, еще не зная результат теста.

Позднее 21-летний нападающий был помещен на карантин. Он не примет участия в домашнем матче второго тура группового раунда Лиги наций с командой Хорватии, который пройдет 8 сентября на «Стад де Франс».

Мбаппе стал седьмым игроком ПСЖ, заразившимся коронавирусом. Ранее положительные тесты, в частности, сдали полузащитники Анхель Ди Мария и Леандро Паредес, а также бразильский нападающий Неймар.

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