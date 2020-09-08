Неля Штепа с помощью шантажа и фальсификаций рвется к бюджету Славянской ОТГ – «слуга народа» Алтунина

Коррупционерка и фигурантка уголовных дел, которая в годы своего мэерства, фактически, угробила инфраструктуру и экономику Славянска, Неля Штепа теперь пытается получить доступ к бюджету Славянской громады.

Об этом заявила кандидат на пост головы Славянской ОТГ от партии «Слуга народа» Ольга Алтунина, передает «Антикор».

«Она (Неля Штепа) не обеспечила город водой, довела до коллапса Славкурорт, продала все рекреационные земельные участки. Другой на ее месте после подобных криминальных и скандальных историй отказался от власти и жил богатой спокойной жизнью. Благо, деньги и возможности у Штепы есть. Но она хочет и дальше зарабатывать на бюджете Славянской громады, выдвигаясь на пост головы», – сказала представитель президентской партии.

Несмотря на имидж слабой управленки и расхитительницы бюджетных средств, Штепа сегодня устраивает остервенелые нападки на действующего мэра, который латает дыры после своей скандальной предшественницы.

Аферистка Неля Штепа активно пытается подмять под себя местный бизнес – требует от предпринимателей платить ей взносы.

«Уже сегодня ко мне обращаются наши славянские бизнесмены, получающие угрозы от Штепы. Та шантажирует предпринимателей, вымогая деньги на выборы, и угрожая выдавить их бизнес из Славянска. Вы можете представить этот страшный сон, что будет, если Штепа действительно станет головой громады», – рассказала Алтунина.

По ее словам, в случае победы Штепы многие просто соберут чемоданы и уедут: «Штепа – это криминальный беспредел и экономический коллапс для Славянска».

Кроме того при Штепе Славянская ОТГ может не рассчитывать на поддержку центральных властей

«Если она (Неля Штепа) путем тотальных «фальсификаций» вдруг выиграет выборы, то Славянск ожидает трагедия, еще большее запустение и разграбление, чем было при ее мэрстве. Она – нерукопожимаема для Президента, его офиса и Кабинета Министров. С ней, как с руководителем громады, никто не будет иметь дело. А значит наши территории не получат бюджетного финансирования для решения важнейших проблем. Значит у нас, как и прежде, не будет водоснабжения, нормальных дорог, дворцов культуры, нормальных школ, детских садов и больниц», – предупредила Алтунина.

Представитель президентской партии призвала жителей Славянска и соседних поселков не вестись на заявления Штепы, и помнить о той угрозе, которую эта скандальная коррупционерка несет их громаде.