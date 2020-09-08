Пальчевского назвали приспешником ФСБ и Путина — Правый сектор

«Правый сектор» идет на местные выборы, чтобы остановить ФСБшные и откровенно пророссийские проекты.

«Правый сектор» идет на местные выборы, чтобы остановить ФСБшные и откровенно пророссийские проекты.

Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель партии ПС Андрей Тарасенко. Он отметил, что политическая сила, которую он представляет, имеет целью представить альтернативу олигархическим партиям и врагам Украины.

«Мы видим, что к власти в Киеве рвутся абсолютно ФСБшный проект Пальчевского, который мимикрирует под патриотизм, откровенные враги – это ОПЗЖ, проект Медведчука, кума Путина, так же, как и патио Шария, которая откровенно пророссийской», – подчеркнул Тарасенко .

Кроме этого он подчеркнул, что «Правый сектор» хочет стать альтернативой силам, которые в течение десятилетий занимаются «столичным дерибаном». А также противостоять олигархическим партиям, которым, по мнению Тарасенко является «Европейская солидарность».

«Правый сектор» хочет стать альтернативой силам, которые в течение десятилетий занимаются «столичным дерибаном» – Тарасенко. Фото: ukrinform.ua

«Кроме столицы, наше действие и противодействие этим врагам будет происходить по всей Украине. Мы решили взять для себя несколько ключевых регионов, кроме Киева, это Тернопольщина, Львовщина, Сумщина, Полтавщина и Киевщина «, – заявил лидер ПС.

Также Тарасенко представил лидеров списка «Правого сектора» в Киеве – руководителя ветеранской службы и представителя ДУК ПС Диану Виноградову, голову столичной ячейки ПС Юрия Гуренко и руководителя охранной компании «Охрана ПС» Станислава Мисловича.