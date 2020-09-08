Лукашенко объяснил насилие ОМОНа «накалом эмоций»

Белорусский президент заявил, что ему «по-человечески обидно» из-за протестов в стране, однако, объяснил это тем, что некоторые граждане забыли, из какого состояния он вывел страну 20 лет назад.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что массовое избиение протестующих обусловлено «горячими эмоциями» силовиков, но их за это нельзя винить, так как они «отстояли страну». Об этом сообщил корреспондент телеканала Россия-1 Евгений Рожков, который участвовал в интервью с белорусским лидером.

«По поводу избиений мы тоже спрашивали, о том, что это было, в том числе и журналистов. Он сказал, что это были первые горячие эмоции того времени, омоновцев нельзя упрекать, по его словам, потому что они защитили страну от блицкрига и действительно тогда отстояли страну. Это его единственное мнение», – сказал журналист в эфире телеканала Россия-1.

При этом Лукашенко признал, что переборы были и пообещал с ними разобраться.

Комментируя массовые протесты в стране, Лукашенко заявил, что ему «по-человечески обидно», но он понимает, что часть людей, забыла, какой была Беларусь 20 лет назад.

Также Лукашенко прокомментировал журналистам свое появление с автоматом пару недель назад.

«Мое появление с автоматом означало только одно – я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца», – эти его слова привел главный редактор радиостанции Говорит Москва Роман Бабаян, который также принимал участие в интервью.

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