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17:30 08 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский объяснил, зачем ездит по Украине

«Да, это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит», – объяснил свои поездки по регионам президент.

Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Сумы во вторник, 8 сентября, объяснил, зачем ездит по стране, инспектируя объекты Большой стройки.

«Я – президент всей страны. Для меня Сумы – такой же город, как и Киев, Кривой Рог и как Львов. Как любой город Украины. Мне не все равно относительно тех программ, которые мы внедряем. Мне не все равно, что с ними происходит. Когда я говорю, что мы строим 160 километров дорог на Сумщине, – мне не все равно… Мне потом держать ответ перед людьми», – сказал Зеленский.

Он отметил, что хочет лично увидеть, какого качества строятся дороги, как построены школы и садики, на которые выделяют бюджетные средства, обеспечены ли эти учреждения всем необходимым.

«Согласно Конституции, меня избрал народ Украины, и я ответственен за то, что строится в стране. Да, это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит. И это самое главное полномочие президента. Сколько мне хватит (сил), столько я буду ездить, буду проверять. Нравится это кому-то или нет», – подчеркнул он.

Также Зеленский объяснил, почему большую часть фонда борьбы с коронавирусом (35 млрд из 66 – ред.) решили потратить на Большую стройку. По его словам, для оказания качественной помощи очень важно быстро доставить больного, к примеру, в опорную больницу. Поэтому часть денег «коронавирусного фонда» перевели на строительство дорог.

Президент отметил, что сейчас потрачена только пятая часть бюджета фонда.
Главной проблемой в борьбе с коронавирусом он назвал отсутствие достаточного запаса койко-мест, что можно решить с помощью перепрофилировании больниц.

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Тэги: зеленский, поездки, большая стройка

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