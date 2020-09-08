НАБУ открыло дело по выплатам ПриватБанка Суркисам

Уголовное производство открыто по факту незавершенного покушения на завладение имуществом ПриватБанка в особо крупных размерах.

Национальное антикоррупционное бюро Украины 4 сентября открыло уголовное производство по факту вынесения Печерским районным судом Киева решения о взыскании с государственного ПриватБанка $350 млн в пользу компаний братьев Суркисов. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщило информагентство Интерфакс-Украина со ссылкой на Совет общественного контроля НАБУ.

Уголовное производство № 52020000000000566 открыто по факту незавершенного покушения на завладение имуществом ПриватБанка в особо крупных размерах.

«Среди вероятных фигурантов дела – представители судебной ветви власти, должностные лица Государственной исполнительной службы, сотрудники шести английских компаний, связанных с олигархами Суркисами», – уточнили в Совете общественного контроля НАБУ.

Напомним, 2 сентября Печерский райсуд Киева полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размешенные до национализации банка на его счетах кипрского филиала.

В соответствующем заявлении компании просили суд определить сумму, которую должен им выплатить ПриватБанк в рамках исполнения обязательств по обслуживанию депозитов. По оценкам истцов, обязательства банка составляют $350 млн (из них $102 млн – проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).

Кроме того, компании просили суд предоставить возможность ГИС принудительно взыскать со счетов ПриватБанка соответствующие средства в случае отказа банка от их добровольного погашения.

Согласно позиции ПриватБанка, соответствующие договора оффшоров Суркисов на сегодня считаются выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии в качестве депозитов связанных с банком лиц.

Тэги: суд, Суркис, Приватбанк, Выплаты, НАБУ