Украинку оштрафовали за распространение фейка о COVID-19

Женщина на своей странице в Facebook написала, что американская вакцина от коронавируса якобы убила пять человек.

На Прикарпатье суд оштрафовал женщину за публикацию фейка о коронавирусе в Facebook. Соответствующий приговор Яремчанского горсуда опубликован в Едином реестре судебных решений во вторник, 8 сентября.

Женщина 20 июля поделилась на своей странице публикацией под названием На Украине американская вакцина от Covid-19 убила пять человек.

«Информация была фейковой, но вызвала распространение ложных слухов, которые могли вызвать панику среди населения», – сказано в приговоре.

Отметим, что женщина свою вину признала и попросила не наказывать ее сильно. В связи с этим суд назначил ей 170 грн штрафа и стянул с нее в пользу государства судебный сбор в сумме 420 грн.

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