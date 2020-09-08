Украинку оштрафовали за распространение фейка о COVID-19
Женщина на своей странице в Facebook написала, что американская вакцина от коронавируса якобы убила пять человек.
На Прикарпатье суд оштрафовал женщину за публикацию фейка о коронавирусе в Facebook. Соответствующий приговор Яремчанского горсуда опубликован в Едином реестре судебных решений во вторник, 8 сентября.
Женщина 20 июля поделилась на своей странице публикацией под названием На Украине американская вакцина от Covid-19 убила пять человек.
«Информация была фейковой, но вызвала распространение ложных слухов, которые могли вызвать панику среди населения», – сказано в приговоре.
Отметим, что женщина свою вину признала и попросила не наказывать ее сильно. В связи с этим суд назначил ей 170 грн штрафа и стянул с нее в пользу государства судебный сбор в сумме 420 грн.
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