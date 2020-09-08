Беларусь хочет провести конституционную реформу для выхода из политического кризиса

План, по данным СМИ, был представлен России и ОБСЕ еще 28 августа. Он предполагает конституционную реформу до 2022 года.

Власти Беларуси представили России и ОБСЕ план по решению политического кризиса в стране, пишет во вторник, 8 сентября, РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, план был представлен еще 28 августа на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, посвященном ситуации в Беларуси.

Сообщается, что план включает в себя проведение конституционной реформы до 2022 года, ослабление власти президента в пользу правительства и парламента, а также повторные выборы президента и парламента после принятия поправок к Конституции.

Как пишет РБК, представитель Беларуси заявил, что конституционная реформа – это единственный способ провести новые выборы до истечения срока действующего президента. Он также отметил, что официальный Минск не собирается вступать в переговоры с оппозицией, поскольку это подразумевает диалог о передаче власти, а она в стране «стабильна».

Отмечается, что конституционная реформа будет проходить в формате национального диалога. При этом, по словам представителя Беларуси, будет обеспечена либерализация политической системы, а часть полномочий президента передана парламенту. Также изменится партийная система: роль партий повысится, поменяется избирательное законодательство.

Все решения будут приняты на референдуме, подчеркнул дипломат.

«По сути, это то же самое, что предлагает оппозиция, но в более спокойной обстановке», – пояснил собеседник издания Он добавил, что Лукашенко нужно за это время обеспечить себе безопасность и гарантии непреследования.

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