Астронавты NASA больше не будут летать на российских Союзах
NASA решило отказаться от услуг Роскосмоса по доставке своих астронавтов на МКС с помощью кораблей Союз. Сейчас одно место обходится американцам в 90 млн долларов.
В американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA отказались от покупки места в российском корабле Союз для того, чтобы отправить своего астронавта на Международную космическую станцию (МКС). Отправка была изначально запланирована на весну 2021 года, пишут российские СМИ, ссылаясь на Роскосмос.
В госкорпорации отметили, что пока что идет речь только об отправке астронавта осенью текущего года.
Ранее Роскосмос готовил по одному месту для астронавтов NASA на кораблях Союз МС-17 и Союз МС-18 со стартом в октябре 2020 года и в апреле 2021 года.
Также отметим, что с 2006 года Соединенными Штатами были приобретены у РФ 72 места в кораблях Союз. Это обошлось в четыре миллиарда долларов. На МКС и обратно на Землю доставляли астронавтов из США, Канады, Японии, ЕС.
Сначала за одну «поездку» платили 20 миллионов долларов, однако со временем сумма выросла до 90 миллионов.
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