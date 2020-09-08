К 2030 году с помощью программы безопасности количество аварий на дорогах Украины планируют сократить вдвое.

Украина теряет 70 миллиардов гривен в год из-за дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, пишет пресс-служба ведомства во вторник, 8 сентября.

«По подсчетам Всемирного банка, социально-экономические потери Украины от дорожно-транспортного травматизма оцениваются в почти 70 млрд грн в год. Это примерно 2% ВВП», – сообщил он.

Отмечается, что программа безопасности движения в этом году предусматривает траты на 3,2 млрд гривен. Сейчас в МИУ провели закупки в рамках программы на 87%, при том, что в прошлом году уровень выполнения программы безопасности движения едва достигал 40%.

Также в министерстве отчитались о разработке стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года.

Согласно ей, одной из приоритетных задач ведомства является снижение аварийности, минимум, на 30% до 2024 года и на 50% к 2030 году, что позволит сохранить более 1000 человеческих жизней ежегодно.

Программа улучшения ситуации на дорогах включает:

цифровизацию и внедрение интеллектуальной транспортной системы в систему управления безопасностью дорожного движения;

развитие современной инфраструктуры безопасности;

создание условий и правил на рынке перевозок, исключающих пренебрежение безопасностью со стороны перевозчиков;

долговременную масштабную кампанию, направленную на существенное изменение уровня отношения общества к безопасности движения.

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