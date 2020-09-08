Соціологи малюють рейтинги на замовлення, – Верещук

Народна депутатка обурена тим, що соціологічні компанії за гроші маніпулюють думкою виборців.

Народна депутатка обурена тим, що соціологічні компанії за гроші маніпулюють думкою виборців.

«Ви хочете сказати, що рейтинг Кличко у Києві понад 64%? Не жартуйте. Звичайно, що ні. Ми проводимо свої заміри. Там не те що 64%, там 34% дуже важко назбирати. Мене дивує, для чого соціологічні групи йдуть на такі речі?». Так Ірина Верещук прокоментувала в ефірі Obozrevatel TV оприлюднені сьогодні дані дослідження соціологічної групи «Рейтинг».

На запитання ведучого щодо можливої «скупки» результатів соціологічних досліджень окремими політичними силами Верещук зауважила:

«Це ж видно, це очевидні речі. Я також маю таку інформацію. І не тільки я, а, напевно, всі, хто займається зараз місцевими виборами, хто занурився в процес. Це ганебна ситуація. Люди, а як ми хочемо побудувати країну чи місцеве самоврядування, якщо ми не хочемо самі собі зробити ті правила й формати, які не будуть дозволяти подібного?».