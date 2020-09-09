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00:10 09 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Роналду наконец решил жениться

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес.

35-летний Криштиану предложил девушке выйти за него замуж во время вечеринки, которую она специально организовала, чтобы встретиться с его друзьями.

Отмечается, что Джорджина ответила согласием.

На мероприятии не было членов семей Криштиану и Джорджины.

Примечательно, что пара пока не планирует свадьбу – дата еще не назначена.

Роналду встречается с Джорджиной с 2016 года.

В 2017 году Родригес родила футболисту дочь Алану-Мартину.

Всего у Роналду четверо детей. Первый сын, Криштиану-младший, родился в 2010 году от неизвестной матери. Роналду заявил, что является единственным опекуном ребенка и по соглашению с матерью новорожденного не будет публично раскрывать ее имя. В 2017 году у Роналду появились близнецы от суррогатной матери, детей назвали Ева и Матео.

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Тэги: Криштиану Роналду

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