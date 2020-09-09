Роналду наконец решил жениться
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес.
35-летний Криштиану предложил девушке выйти за него замуж во время вечеринки, которую она специально организовала, чтобы встретиться с его друзьями.
Отмечается, что Джорджина ответила согласием.
На мероприятии не было членов семей Криштиану и Джорджины.
Примечательно, что пара пока не планирует свадьбу – дата еще не назначена.
Роналду встречается с Джорджиной с 2016 года.
В 2017 году Родригес родила футболисту дочь Алану-Мартину.
Всего у Роналду четверо детей. Первый сын, Криштиану-младший, родился в 2010 году от неизвестной матери. Роналду заявил, что является единственным опекуном ребенка и по соглашению с матерью новорожденного не будет публично раскрывать ее имя. В 2017 году у Роналду появились близнецы от суррогатной матери, детей назвали Ева и Матео.
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