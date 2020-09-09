НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
01:13 09 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Белорусская оппозиция начала создавать отряды самообороны

Отряды народных дружин и самообороны будут следить за безопасностью участников мирных акций и маршей, защищать их.

Планируется, что группы дружинников будут состоять из 10-15 человек.

«По возможности устанавливайте собственные системы видеонаблюдения (сейчас это дешево). Все камеры, которые работают на карателей, должны быть выведены из строя или закрашены», – говорится в сообщении Telegram-канала «NEXTA Live».

Отмечается, что задача дружины – мониторить ситуацию. При появлении силовиков – предупреждать об этом протестующих через общие чаты.

«Если собрались кого-то задерживать или снимать флаг: массово выходите всем двором, снимайте прислужников на видео, срывайте из них маски, становитесь в сцепки», – сообщает «NEXTA Live».

Кроме того, одна из главных задач самообороны – следить за безопасностью участников мирных акций и маршей, защищать их.

«Советуем носить маски и неброскую одежду, а также придумать свои собственные отличия: особые повязки, узоры на масках, уникальные бейджи и т.д. По завершении акций эти метки лучше снимать, когда вы направляетесь домой», – говорится в сообщении.

Источник:
Тэги: оппозиция, самооборона, Республика Беларусь

Новости по теме

Мария Колесникова воспротивилась депортации из Беларуси

Член Координационного совета Беларуси, оппозиционер Мария Колесникова была похищена в центре Минска утром в понедельник, 7 сентября.

В центре Минска похитили лидера белорусской оппозиции

Член Координационного совета, оппозиционер Мария Колесникова похищена в центре Минска в понедельник, 7 сентября.

В белорусской оппозиции произошел раскол

Главный конкурент Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская заявила, что поддерживает идею штаба Виктора Бабарико.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты