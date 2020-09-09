Белорусская оппозиция начала создавать отряды самообороны

Отряды народных дружин и самообороны будут следить за безопасностью участников мирных акций и маршей, защищать их.

Планируется, что группы дружинников будут состоять из 10-15 человек.

«По возможности устанавливайте собственные системы видеонаблюдения (сейчас это дешево). Все камеры, которые работают на карателей, должны быть выведены из строя или закрашены», – говорится в сообщении Telegram-канала «NEXTA Live».

Отмечается, что задача дружины – мониторить ситуацию. При появлении силовиков – предупреждать об этом протестующих через общие чаты.

«Если собрались кого-то задерживать или снимать флаг: массово выходите всем двором, снимайте прислужников на видео, срывайте из них маски, становитесь в сцепки», – сообщает «NEXTA Live».

Кроме того, одна из главных задач самообороны – следить за безопасностью участников мирных акций и маршей, защищать их.

«Советуем носить маски и неброскую одежду, а также придумать свои собственные отличия: особые повязки, узоры на масках, уникальные бейджи и т.д. По завершении акций эти метки лучше снимать, когда вы направляетесь домой», – говорится в сообщении.

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