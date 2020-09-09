Польша призывает Германию отказаться от строительства «Северного потока»
«Отравление Навального – это последний сигнал для Берлина», – заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.
«Это последний сигнал для правительства ФРГ, чтобы остановить российско-германский проект», сказал Моравецкий.
Трубопровод, пролегающий по дну Балтийского моря, должен транспортировать газ из России в Германию в обход транзитных стран – Польши и Украины. Варшава давно выступает против этого проекта.
Пока правительство Германии оставляет вопрос о будущем трубопровода открытым. Министр иностранных дел Хайко Маас ранее поставил под сомнение продолжение строительства, однако выразил надежду на то, что Берлину не придется менять свою позицию.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об этом на встрече руководства обеих палат парламента с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы никогда не будем забывать. Мы хотим и будем помнить. И принимаем ту ответственность, которую дает нам наша история».
Об этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил после встречи со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Варшаве.