Польша призывает Германию отказаться от строительства «Северного потока»

«Отравление Навального – это последний сигнал для Берлина», – заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

«Это последний сигнал для правительства ФРГ, чтобы остановить российско-германский проект», сказал Моравецкий.

Трубопровод, пролегающий по дну Балтийского моря, должен транспортировать газ из России в Германию в обход транзитных стран – Польши и Украины. Варшава давно выступает против этого проекта.

Пока правительство Германии оставляет вопрос о будущем трубопровода открытым. Министр иностранных дел Хайко Маас ранее поставил под сомнение продолжение строительства, однако выразил надежду на то, что Берлину не придется менять свою позицию.

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