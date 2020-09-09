Как получить кредит с плохой кредитной историей?

Финансовый кризис на фоне коронавирусной пандемии ослабил не только экономики государств, включая мировых сверхгигантов, но и больно ударил по карманам рядовых украинцев.

Почему кредитная история портится?

Из-за карантинных мероприятий и паники среди населения, подогреваемой недобросовестными средствами массовой информации, многие наши сограждане лишились не только сбережений, но и регулярной работы.

Однако благодаря компании SOS CREDIT кредит с плохой кредитной историей получить все же можно, и для этого даже не обязательно выходить из дома – достаточно оставить заявку онлайн.

Что интересно, пока крупные финансовые компании, считающие прибыль и ежемесячно начисляющие топ-менеджменту фантастического размера премии, о простых людях беспокоятся только учреждения, предлагающие микрокредиты практически всем:

Безработным

Студентам

Пенсионерам

Банки и финучреждения, несмотря на объективно сложную ситуацию, преследуют лишь свои интересы, требуя возврата задолженностей. Тех, кто не может по-прежнему выполнять финансовые обязательства, крупные банки оставляют за бортом, внеся в черный список должников, впоследствии отказывая в выдаче кредитов.

Выход есть – но считать надо

Конечно, получить микрокредит онлайн хоть и может практически каждый достигший 18-летнего возраста гражданин, однако даже самую плохую кредитную историю специалисты SOS CREDIT все же изучат, а уж затем доверят заемщику средства. Ведь в любом случае компании важно, чтобы заемщик возвращал микрокредит всеми доступными способами – хотя бы частями.

Отдельно в SOS CREDIT напоминают каждому клиенту, что, обращаясь к ним за помощью, и получив впоследствии желаемую сумму, необходимо не забывать о взятых обязательствах, и стараться их выполнять.

Для этого следует внимательно рассмотреть возможности семейного бюджета, а уж затем, осознав возможность возврата займа, обращаться за микрокредитом.

Специалисты рекомендуют тщательно просчитывать доходы и расходы, чтобы понимать, какую сумму микрокредита можно получить, и бремя финансовых обязательств не поставило под угрозу и без того пошатнувшуюся из-за невозврата долгов банкам репутацию и кредитную историю.

Для многих украинцев подобные услуги компании словно палочка-выручалочка – не нужно занимать до зарплаты, постоянно волноваться о выплате кредита на технику или недвижимость. Подстраховаться всегда можно – даже с плохой кредитной историей.

Надеемся, наши простые рекомендации окажутся полезны читателям, ведь всегда выгодно иметь некий сторонний запас финансовой прочности на случай непредвиденных расходов или определенных ситуаций, когда занять деньги попросту не у кого.