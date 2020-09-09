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12:32 09 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ФИДЕ возобновит турнир претендентов на мировую шахматную корону

Турнир в Екатеринбурге был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В качестве резервного места проведения турнира выбран Тбилиси.

Соревнование с участием восьми гроссмейстеров стартовало в Екатеринбурге 17 марта, но после первого круга было отложено на неопределенный срок. После семи туров лидерство в турнире делят француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий, набравшие по 4,5 очка.

В состязании также принимали участие американец Фабиано Каруана, китайцы Дин Лижэнь, Ван Хао, россияне Александр Грищук и Кирилл Алексеенко, а также представитель Нидерландов Аниш Гири. Победитель проведет титульный матч с действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном.

Согласно контракту, Екатеринбург по-прежнему считается принимающим городом.

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Тэги: шахматы

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