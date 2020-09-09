ФИДЕ возобновит турнир претендентов на мировую шахматную корону
Турнир в Екатеринбурге был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В качестве резервного места проведения турнира выбран Тбилиси.
Соревнование с участием восьми гроссмейстеров стартовало в Екатеринбурге 17 марта, но после первого круга было отложено на неопределенный срок. После семи туров лидерство в турнире делят француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий, набравшие по 4,5 очка.
В состязании также принимали участие американец Фабиано Каруана, китайцы Дин Лижэнь, Ван Хао, россияне Александр Грищук и Кирилл Алексеенко, а также представитель Нидерландов Аниш Гири. Победитель проведет титульный матч с действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном.
Согласно контракту, Екатеринбург по-прежнему считается принимающим городом.
Новости по теме
В Австралийской радиовещательной корпорации (ABC) назвали шахматы расистским видом спорта, так как по правилам белые фигуры ходят первыми.
Алиреза Фируджа одержал победу над действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в решающем матче.
Евгений Штембуляк стал победителем чемпионата мира по шахматам среди гроссмейстеров до 20 лет, который завершился в индийском Нью-Дели.