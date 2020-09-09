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09:30 09 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине более 2,5 тысяч новых случаев COVID-19

За минувшие сутки скончались 45 пациентов с коронавирусом, в то время, как выздоровели 1 157 человек.

В Украине за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 2 551 человека. Общее число заболевших уже превысило 143 тысячи. Это следует из данных, которые утром в среду, 9 сентября, обнародованы на электронной карте СНБО.

Так, из 143 030 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2 551 инфицированных, что больше, чем сутками ранее, когда было выявлено 2411 новых случаев заражения.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 979 человек, из них за сутки – 45.

Выздоровели уже 64 703, из них 1 157 человек за сутки.

Активными больными остаются 75 348 пациентов.

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Тэги: статистика, карантин, covid-19, суточный прирост

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