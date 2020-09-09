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10:00 09 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Минздрав готов ввести жесткий карантин по всей Украине, но Зеленский против

Всеобщий режим «красной» зоны карантина может быть введен, чтобы остановить рост заболеваемости, пояснили в ведомстве.

Режим «красной» зоны карантина может быть введен Кабинетом министров для всей Украины. Об этом говорится в материале издания РБК-Украина, опубликованном в среду, 9 сентября.

«В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим «красной зоны» для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости», – заявили в Минздраве в комментарии для издания.

Тем не менее, в Офисе Президента уверяют, что новый всеобщий жесткий карантин в Украине не будет вводиться даже в случае ухудшения эпидемической ситуации с коронавирусом.

Такое мнение выразил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию РБК-Украина, опубликованном в среду, 9 сентября.

«Новый локдаун пока не реалистичен. Постараемся обойтись адаптивными сценариями. Потому что важно не заморозить экономику полностью. У нас отдельные отрасли и в «адаптивке» сильно провисают», – объяснил Подоляк.
По его словам, у местных властей достаточно полномочий и финансов, чтобы защитить население от коронавируса, а также поддержать предпринимателей в условиях адаптивного карантина.

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Тэги: Минздрав, Кабмин, карантин, офис президента, зонирование

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