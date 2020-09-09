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Главная » Украина » Происшествия
14:30 09 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В порту Южный обнаружили более чем, 100 кг кокаина из Эквадора

Месяцем ранее в порту обнаружили более 56 кг кокаина, которые также везли с бананами из Эквадора.

В порту Южный обнаружили контейнер с бананами, в котором пытались провезти 112 кг кокаина стоимостью 17 миллионов долларов, сообщает Офис генпрокурора в среду, 9 сентября.

Груз был перемещен в Украину из Эквадора.

«Кокаин был расфасован в 100 брикетов. На большинстве есть маркировка в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату», – говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к преступлению и привлечения их к уголовной ответственности.

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Тэги: СБУ, кокаин, контрабанда, Эквадор, порт южный

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