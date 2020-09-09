В порту Южный обнаружили более чем, 100 кг кокаина из Эквадора
Месяцем ранее в порту обнаружили более 56 кг кокаина, которые также везли с бананами из Эквадора.
В порту Южный обнаружили контейнер с бананами, в котором пытались провезти 112 кг кокаина стоимостью 17 миллионов долларов, сообщает Офис генпрокурора в среду, 9 сентября.
Груз был перемещен в Украину из Эквадора.
«Кокаин был расфасован в 100 брикетов. На большинстве есть маркировка в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату», – говорится в сообщении.
Проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к преступлению и привлечения их к уголовной ответственности.
Новости по теме
Для розыска злоумышленника представители украинской спецслужбы обратились к зарубежным партнерам, в том числе по линии Интерпола.
Правоохранители обнаружили в контейнере с фруктами 12 килограммов кокаина. Партию предварительно оценили в один миллион долларов.
Кокаин находился на судне, прибывшем из Латинской Америки.