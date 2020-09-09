Показатель летальности от коронавируса снизился почти на треть – Минздрав

В апреле смертность среди больных коронавирусом составляла 3%, а сейчас снизилась до 2,1%, говорит Степанов.

С апреля показатель летальности от коронавируса снизился почти на треть, сообщил в среду, 9 сентября, министр здравоохранения Максим Степанов.

«У нас один из самых низких процентов летальности от коронавирусной болезни – 2,1%. В апреле этот показатель был 3%, он снизился почти на 30%», – сказал он.

Также министр рассказал о статистике за минувшие сутки.

«За прошедшие сутки в Украине заболел 2551 человек. Из них 160 детей, а также 135 медицинских работников. Были госпитализированы 389 человек. За последние сутки в Украине было зафиксировано 45 летальных случаев», – сказал Степанов.

При этом, за сутки выписаны 1157 пациентов. В целом выписаны 64 703 пациентов, а летальных случаев 2979.

«За все время пандемии в Украине заболело 143 030 человек. Из них 9236 детей, а также 12 306 медицинских работников», – добавил Степанов.

За сутки провели 44 152 тестирования. Из них 20 054 исследования методом ПЦР, а также 24 098 исследования методом ИФА.

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