Лукашенко анонсировал продолжение «перехваченного» разговора
Обнародованная часть разговора «Ника и Майка» содержит, по словам белорусского президента, «цветочки», а «ягодки» будут в продолжении записи.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в беседе с российскими журналистами заявил, что у «перехваченного» белорусской разведкой разговора иностранных политиков есть продолжение, по сравнению с которым, опубликованная часть – «цветочки». Об этом в эфире радиостанции Говорит Москва рассказал главный редактор Роман Бабаян, который участвовал в интервью.
По словам Бабаяна, Лукашенко заявил, что «напрасно над ним начали смеяться», поскольку он обладает записью скандального разговора.
«Это только кусочек этой пленки. У нас есть, говорит, весь этот разговор, хотите послушать?», – передал содержание беседы с Лукашенко Роман Бабаян. – Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: «тогда попросите руководителя ФСБ России, он даст ее вам послушать, потому что я передал эту пленку ему. Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди».
Журналист отметил, что Лукашенко настаивает на подлинности записи. По мнению белорусских спецслужб, в «перехваченном» разговоре участвуют «не поляк и американец, а, считают специалисты, по акценту это американцы».
Лукашенко также рассказал, что запись была сделана с помощью станции радиоэлектронной разведки, которую развернули в Гродно, которая, по его словам, снабжена суперсовременной техникой.
Новости по теме
План, по данным СМИ, был представлен России и ОБСЕ еще 28 августа. Он предполагает конституционную реформу до 2022 года.
Белорусский президент заявил, что ему «по-человечески обидно» из-за протестов в стране, однако, объяснил это тем, что некоторые граждане забыли, из какого состояния он вывел страну 20 лет назад.
Глава государства допустил, что превысил срок на занимаемой должности, но заявил, что уходить не собирается, поскольку «четверть века обустраивал Беларусь».