Лукашенко анонсировал продолжение «перехваченного» разговора

Обнародованная часть разговора «Ника и Майка» содержит, по словам белорусского президента, «цветочки», а «ягодки» будут в продолжении записи.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в беседе с российскими журналистами заявил, что у «перехваченного» белорусской разведкой разговора иностранных политиков есть продолжение, по сравнению с которым, опубликованная часть – «цветочки». Об этом в эфире радиостанции Говорит Москва рассказал главный редактор Роман Бабаян, который участвовал в интервью.

По словам Бабаяна, Лукашенко заявил, что «напрасно над ним начали смеяться», поскольку он обладает записью скандального разговора.

«Это только кусочек этой пленки. У нас есть, говорит, весь этот разговор, хотите послушать?», – передал содержание беседы с Лукашенко Роман Бабаян. – Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: «тогда попросите руководителя ФСБ России, он даст ее вам послушать, потому что я передал эту пленку ему. Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди».

Журналист отметил, что Лукашенко настаивает на подлинности записи. По мнению белорусских спецслужб, в «перехваченном» разговоре участвуют «не поляк и американец, а, считают специалисты, по акценту это американцы».

Лукашенко также рассказал, что запись была сделана с помощью станции радиоэлектронной разведки, которую развернули в Гродно, которая, по его словам, снабжена суперсовременной техникой.

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