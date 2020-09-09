В «ДНР» снова перенесли обстрел сооружений ВСУ
Сепаратисты уже неделю грозят обстрелять позиции военных у поселка Шумы якобы из-за нарушений условий перемирия.
Самопровозглашенная «ДНР» снова отложила анонсированный обстрел украинских позиций вокруг поселка Шумы под Горловкой, якобы возведенных в нарушение перемирия.
В так называемом «МИД ДНР» предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в среду, 9 сентября, чтобы обсудить данную ситуацию.
Ранее сепаратисты грозили обстрелять позиции военных после 10:00 9 сентября.
В Донецке заявляют, что несколько раз обращались к СММ ОБСЕ с призывом провести мониторинг украинских позиций в районе поселка Шумы.
«Вчера мы направили дополнительные материалы, подтверждающие факт проведения украинской стороной после 22 июля 2020 года работ по созданию новых траншей в районе населенного пункта Шумы. Однако, до настоящего времени представители данной международной организации не учли направленные нами данные, ссылаясь при этом на сведения из своих отчетов», – заявили в «ДНР».
Ранее в ОБСЕ заявили, что начиная с 5 июля изменений на позициях ВСУ в районе Шумов не было.
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