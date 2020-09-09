Верховный суд Украины приостановил взыскание средств с ПриватБанка

Взыскание средств с ПриватБанка по решению суда в пользу Суркисов приостановлено до окончания кассационного производства по делу.

Верховный суд принял решение остановить выполнение постановления суда об обеспечении иска компаний к ПрибатБанку, сообщила пресс-служба ВСУ в среду, 9 сентября.

Коллегия судей удовлетворила ходатайство ПриватБанка и остановила исполнение постановления Печерского райсуда Киева оставленной без изменений постановлением Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года, до окончания кассационного производства по делу.

Отмечается, что удовлетворяя ходатайство, Верховный Суд учел, что взыскание с ПриватБанка 347 млн ​​долларов, несет риски для заявителя до принятия решения судом кассационной инстанции по этому делу, а также вероятность затруднения поворота исполнения судебного решения в случае его отмены Верховным судом.

«Применяя такую остановку выполнения Суд не осуществляет оценку обоснованности поданной кассационной жалобы, а лишь устанавливает существование угроз обеспечению баланса интересов сторон», – говорится в сообщении.

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