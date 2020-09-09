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19:30 09 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Суд «арестовал» 65 самолетов российских авиакомпаний за полеты в Крым

Установлено около 40 российских компаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым с нарушением международных правил полетов и законов Украины.

Суд арестовал 65 самолетов российских авиакомпаний за нарушение порядка въезда и выезда из аннексированного Крыма. Об этом в среду, 9 сентября, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко.

Сейчас установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым с нарушением международных правил полетов и законов Украины, отметила она.

В связи с этим прокуратура Крыма совместно с крымским управлением СБУ расследуют уголовное производство по ч.2 ст.332-1, ст.334 и ч.1 ст.111 УК (нарушение должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушение порядка въезда и выезда на временно неподконтрольную территорию).

Украина с марта 2014 года закрыла воздушное пространство над Крымом, поскольку не может гарантировать безопасность полетов.

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Тэги: Россия, суд, крым, авиакомпании, перелеты

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