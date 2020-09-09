ЕС продлит и расширит санкции против России за аннексию Крыма
Ограничительные меры продлены за аннексию Крыма. Вскоре в «черный список» добавят причастных к строительству Керченского моста.
Послы Европейского союза в среду, 9 сентября, утвердили продление санкций против России из-за аннексии Крыма. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
В санкционном списке находятся 175 человек и 44 организации. Им запрещают выдачу виз и замораживают их активы в ЕС.
Также в ближайшее время в санкционный список будут добавлены еще 15 человек и несколько организаций за строительство Керченского моста.
Санкции продлены на шесть месяцев.
Новости по теме
Под ограничительные меры попали главный центр спецтехнологий Генштаба ВС РФ и четверо россиян.
Евросоюз продлил до конца июля 2020 года санкции в отношении определенных отраслей российской экономики.
Российская компания нарушает антимонопльное законодательство ЕС, из-за чего в Европе высокие цены на газ, говорит Витренко.