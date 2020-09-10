Трампа снова выдвигают на Нобелевскую премию мира

Депутат норвежского парламента и глава делегации в НАТО Кристиан Тибринг-Гедде считает, что президент США достоин Нобелевской премии мира.

«Я думаю, он сделал больше, пытаясь установить мир между народами, чем многие другие номинанты на премию мира», – заявил Тибринг-Гедде.

Он направил письмо в Нобелевский комитет, в котором сообщил, что администрация Трампа, в частности, сыграла ключевую роль в установлении отношений между Израилем и ОАЭ.

«Как ожидается, другие страны Ближнего Востока последуют примеру ОАЭ, соглашение может стать переломным моментом, превратит Ближний Восток в регион сотрудничества и процветания», – написал Тибринг-Гедде.

В его послании также говорится о «ключевой роли» президента США в «усилении контактов между сторонами конфликта и создании новой динамики в других длительных конфликтах – пограничном споре между Индией и Пакистаном по поводу Кашмира, противостоянии между Севером и Югом Корейского полуострова, а также в решении проблем с ядерным потенциалом Северной Кореи».

Он также похвалил Трампа за значительный вывод войск с Ближнего Востока. При этом Тибринг-Гедде отметил, что он не пытается «угождать Трампу».

«Я не большой поклонник Трампа», – сказал он.

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