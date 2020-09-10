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01:43 10 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Леброн Джеймс установил два фантастических рекорда НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» набрал 36 очков, сделал 7 подборов, 5 передач, 4 блок-шота в третьем матче серии полуфинала Западной конференции с «Хьюстон Рокетс» (112:102).

«Лейкерс» вышли вперед в серии плей-офф – 2:1.

Леброн одержал 162 победы за свою карьеру, что позволило ему выйти на первое место в истории по этому показателю.

Ранее Джеймс делил лидерство с Дереком Фишером (161 победа). Джеймс также опережает таких легенд НБА, как Тим Данкан (157 побед), Роберт Орри (155), Карим Абдул-Джаббар (154), Тони Паркер (137), Скотти Пиппен (136), Ману Джинобили (135), Коби Брайант ( 135) и Шакил О’Нил (129).

Из действующих игроков НБА только Леброн преодолел отметку в 100 побед в постсезоне. Леброн выиграл 65,6% матчей в плей-офф. Это самый высокий показатель в истории НБА среди игроков, сыгравших не менее 200 встреч в постсезоне.

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Тэги: баскетбол, Леброн Джеймс

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