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03:16 10 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Стало известно, сколько Луческу платят в «Динамо»

75-летний румынский специалист подписал контракт с «Динамо» 23 июля и уже успел выиграть Суперкубок Украины.

Тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу зарабатывает в столичном клубе 150 тысяч евро в месяц, то есть 1,8 млн евро в год, сообщают румынские СМИ.

75-летний румынский специалист подписал контракт с «Динамо» 23 июля и уже успел выиграть Суперкубок Украины.

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Тэги: футбол, Мирча Луческу, ФК Динамо Киев

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