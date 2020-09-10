Стало известно, сколько Луческу платят в «Динамо»
75-летний румынский специалист подписал контракт с «Динамо» 23 июля и уже успел выиграть Суперкубок Украины.
Тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу зарабатывает в столичном клубе 150 тысяч евро в месяц, то есть 1,8 млн евро в год, сообщают румынские СМИ.
75-летний румынский специалист подписал контракт с «Динамо» 23 июля и уже успел выиграть Суперкубок Украины.
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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Как сообщает румынское издание Gazeta Sporturilor, Мирча Луческу через четыре дня после назначения главным тренером киевского клуба подал в отставку.
Контракт заключен на два года с возможностью продлить еще на год. Но бывший тренер «Шахтера» очень не нравится бывшему тренеру «Динамо».