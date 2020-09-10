Стало известно, сколько Луческу платят в «Динамо»

75-летний румынский специалист подписал контракт с «Динамо» 23 июля и уже успел выиграть Суперкубок Украины.

Тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу зарабатывает в столичном клубе 150 тысяч евро в месяц, то есть 1,8 млн евро в год, сообщают румынские СМИ.

75-летний румынский специалист подписал контракт с «Динамо» 23 июля и уже успел выиграть Суперкубок Украины.

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