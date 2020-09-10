Немцы установили, что Навального отравили новым видом «Новичка»

Российского оппозиционера отравили новым, более смертоносным видом боевого нервно-паралитического вещества «Новичок».

Результаты анализов, проведенных Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии, свидетельствуют, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили новым, более смертоносным видом боевого нервно-паралитического вещества «Новичок».

Об этом пишет немецкое издание Die Zeit.

«Правительство Германии больше не сомневается в том, кто стоял за атакой: это российская спецслужба по заказу Кремля. Результаты анализов следов, проведенных Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии, свидетельствуют, что Навальный был отравлен новым, более развитым типом химического оружия класса «Новичок» – вариантом, о котором мир не знал до этой атаки, но который считается более опасным и смертоносным, чем все известные ответвления проекта «Новичок», – говорится в материале.

Как отмечает издание, ученые обнаружили остатки этого вещества на руках Навального и на бутылке с водой, из которой он пил.

«Этот новый вариант «Новичка» должен работать медленнее, чем раньше известный. В Германии подозревают, что один из агентов российской внутренней секретной службы, ФСБ, следил за Навальным, или добавил в чай яд, специально переправленный спецслужбой, или использовал его для обработки поверхности чашки», – пишет издание.

Сообщается, что Навальный должен был погибнуть на борту самолета.

«То, что он все еще жив, говорят в Берлине, связано только с рядом счастливых обстоятельств, таких как быстрая реакция летчика, совершившего вынужденную посадку, и врачей в Омске, которые немедленно ввели Навальному антидот атропин», – говорится в материале.

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