Правозащитники призвали отменить Олимпиаду-2022 в Пекине
Больше 160 правозащитных организаций призвали Международный олимпийский комитет отменить зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине.
Правозащитники считают, что игры нанесут урон репутации олимпийского движения на фоне ухудшающейся ситуации с правами человека в Китае.
Отдельно правозащитники отмечают, что успешное проведение летних игр в Пекине в 2008 году придало уверенности китайским властям в проводимой ими политике и позволило ужесточить преследование уйгуров и других этнических меньшинств.
Среди авторов обращения, которое публикует агентство Reuters, организации, защищающие права уйгурского, тибетского и монгольского населения континентального Китая, а также жителей Гонконга.
До этого правозащитники уже призывали перенести игры 2022 года из Пекина, однако сейчас их обращение стало самым массовым.
Новости по теме
Его хакеры используют агрессивный подход к осуществлению киберопераций, чем отличаются от других стран.
На конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в Братиславе определены команды, которые квалифицируются на Олимпиаду-2022 в Пекине.
У Лю Сяобо, приговоренного к 11 годам лишения свободы, диагностирован рак печени в терминальной стадии. Сейчас правозащитник находится в больнице.