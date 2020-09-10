Правозащитники призвали отменить Олимпиаду-2022 в Пекине

Больше 160 правозащитных организаций призвали Международный олимпийский комитет отменить зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине.

Правозащитники считают, что игры нанесут урон репутации олимпийского движения на фоне ухудшающейся ситуации с правами человека в Китае.

Отдельно правозащитники отмечают, что успешное проведение летних игр в Пекине в 2008 году придало уверенности китайским властям в проводимой ими политике и позволило ужесточить преследование уйгуров и других этнических меньшинств.

Среди авторов обращения, которое публикует агентство Reuters, организации, защищающие права уйгурского, тибетского и монгольского населения континентального Китая, а также жителей Гонконга.

До этого правозащитники уже призывали перенести игры 2022 года из Пекина, однако сейчас их обращение стало самым массовым.

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