НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
06:27 10 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Правозащитники призвали отменить Олимпиаду-2022 в Пекине

Больше 160 правозащитных организаций призвали Международный олимпийский комитет отменить зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине.

Правозащитники считают, что игры нанесут урон репутации олимпийского движения на фоне ухудшающейся ситуации с правами человека в Китае.

Отдельно правозащитники отмечают, что успешное проведение летних игр в Пекине в 2008 году придало уверенности китайским властям в проводимой ими политике и позволило ужесточить преследование уйгуров и других этнических меньшинств.

Среди авторов обращения, которое публикует агентство Reuters, организации, защищающие права уйгурского, тибетского и монгольского населения континентального Китая, а также жителей Гонконга.

До этого правозащитники уже призывали перенести игры 2022 года из Пекина, однако сейчас их обращение стало самым массовым.

Источник:
Тэги: Олимпиада, Китай, правозащитники

Новости по теме

Китай – самое сильное кибергосударство планеты

Его хакеры используют агрессивный подход к осуществлению киберопераций, чем отличаются от других стран.

Сборная Китая впервые сыграет на хоккейном турнире на Олимпиаде

На конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в Братиславе определены команды, которые квалифицируются на Олимпиаду-2022 в Пекине.

В Китае выпустили из тюрьмы лауреата Нобелевской премии мира

У Лю Сяобо, приговоренного к 11 годам лишения свободы, диагностирован рак печени в терминальной стадии. Сейчас правозащитник находится в больнице.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты