Скандального схимонаха Сергия отлучили от церкви

Церковный суд Екатеринбургской епархии РПЦ отлучил от церкви лишенного сана схимонаха Сергия, самовольно захватившего женский монастырь.

«Сегодня принято решение направить на утверждение правящему архиерею представление о его отлучении от церкви. А дальше у правящего архиерея есть определенные рамки, сроки, в течение которых он может утвердить или не утвердить», — цитирует агентство слова председателя суда Николая Малета. «Его связь с Русской православной церковью будет окончательно разорвана. Это будет самый страшный момент. И нам, конечно, не хотелось бы, чтобы он наступил», — сообщила официальный представитель епархии Анжела Тамбова, пишет Ura.ru.

После отлучения от церкви Сергий перестанет быть монахом. «Монашество в христианстве существует только внутри церкви, вне церкви не может быть монаха. На сегодняшний день монашество упразднено самим отцом Сергием. Он фактически не является монахом. Если владыка утвердит решение, то [Сергия] надо будет именовать Николаем Романовым», — пояснил изданию Znak.com председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, протоиерей Максим Миняйло.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале прокомментировал отлучение Сергия. «Как уже верно подмечено моими коллегами, это констатация той ситуации, в которую он поставил себя сам, фактически став вне церкви и церковного общения. Теперь это решение епархиальных властей в положенный срок должно быть утверждено святейшим патриархом», — написал он.

В середине июня схиигумен сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и фактически захватил в нем власть. Монахиням, которые были с этим не согласны, пришлось уйти вместе с настоятельницей. Доступ журналистов в монастырь ограничен. Сергий в начале 2000-х принимал участие в строительстве Среднеуральского монастыря и был его первым духовником. Его воспитанники позднее сообщали о жестоком обращении, издевательствах и о том, что им запрещалось даже оформлять паспорта. Некоторые рассказывали, что к ним применяли и физические наказания.

В проповедях, которые публиковались после захвата монастыре на YouTube-канале сторонников схимонаха, Сергий заявлял об угрозе «чипизации» населения, вреде от 5G, призывал отказываться от вакцинации и требовал смены власти в России. Схиигумен называл коронавирус выдумкой, а также проклинал всех, кто закрывает церкви. В начале июля Сергия лишили сана, признав виновным в нарушении священнической присяги. В середине августа священников, проводивших вместе с ними богослужения, отлучили от церкви. Епархия обвинила их в «участии в расколе».

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