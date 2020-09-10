Танкер Delfi отбуксировали в порт Черноморска
Транспортировка танкера началась рано утром при помощи двух буксиров и плавучего крана.
Танкер Delfi отбуксировали в порт Черноморска и швартуют в нефтегавани, сообщает Укринформ в четверг, 10 сентября.
«10 сентября около 14 часов танкер Delfi, который буксировали в порт Черноморск буксиры Топаз и Диамант, прошел Бурлачью балку и направился для швартовки у причала №24. Сейчас продолжается швартовка судна в нефтегавани порта», – говорится в сообщении.
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