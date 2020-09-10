Шмыгаль инициировал увеличение площади орошаемых земель
Имеющиеся мощности используются лишь на 25%. Модернизация и создание новых систем увеличит урожайность, уверены в Кабмине.
Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе визита в Херсонскую область в четверг, 10 сентября, инициировал увеличение площади орошаемых земель, сообщает пресс-служба правительства.
«Укрепление лидерских позиций Украины на аграрных рынках в мире возможно при условии увеличения орошаемых земель. Украина имеет большой потенциал в развитии системы орошаемого земледелия, но имеющиеся мощности используются лишь на 25%. Поэтому мы должны наращивать площади полива за счет модернизации существующих систем орошения и построения систем капельного орошении», – сказал премьер.
Шмыгаль считает, что такие меры позволят увеличить урожайность в Херсонской области минимум в 2,5 раза, что будет способствовать росту ВВП и создаст новые рабочие места.
«На Херсонщине лучше всего сохранившийся водохозяйственный комплекс и сосредоточены наибольшие площади под капельным орошением. Поэтому она может стать образцом в строительстве новых и современных систем ирригации», – добавил Шмыгаль.
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