Шмыгаль инициировал увеличение площади орошаемых земель

Имеющиеся мощности используются лишь на 25%. Модернизация и создание новых систем увеличит урожайность, уверены в Кабмине.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе визита в Херсонскую область в четверг, 10 сентября, инициировал увеличение площади орошаемых земель, сообщает пресс-служба правительства.

«Укрепление лидерских позиций Украины на аграрных рынках в мире возможно при условии увеличения орошаемых земель. Украина имеет большой потенциал в развитии системы орошаемого земледелия, но имеющиеся мощности используются лишь на 25%. Поэтому мы должны наращивать площади полива за счет модернизации существующих систем орошения и построения систем капельного орошении», – сказал премьер.

Шмыгаль считает, что такие меры позволят увеличить урожайность в Херсонской области минимум в 2,5 раза, что будет способствовать росту ВВП и создаст новые рабочие места.

«На Херсонщине лучше всего сохранившийся водохозяйственный комплекс и сосредоточены наибольшие площади под капельным орошением. Поэтому она может стать образцом в строительстве новых и современных систем ирригации», – добавил Шмыгаль.

Тэги: ввп, земли, Шмыгаль, орошение