Украина поднялась в рейтинге экономической свободы

Украина при этом все еще остается в наиболее экономически несвободной группе и является единственной присутствующей там европейской страной.

Украина поднялась со 138 на 131 место в рейтинге Экономическая свобода в мире – 2020, который ежегодно составляет Fraser Institute. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщило издание РБК-Украина.

Вместе с тем Украина все еще остается в наиболее экономически несвободной группе и является единственной присутствующей там европейской страной.

Всемирный рейтинг возглавили Гонконг и Сингапур, а на последнем месте оказалась Венесуэла. Грузия находится в группе самых свободных стран с 2005 года (за исключением 2009 года).

В новой версии рейтинга она занимает восьмое место в мире. Польша до 2004 года находилась в третьей группе, после этого поднялась до второго уровня (преимущественно свободные страны). Но ее позиции ухудшились с 59 по 77 места в рейтинге.

Самым высоким уровень экономической свободы Украины был в 2011 и 2012 годах, но при этом страна ни разу не покидала группу наиболее экономически несвободных стран. Соседями по рейтингу Украины являются Пакистан – 129 место, Тунис – 130, Таджикистан – 132.

Рейтинг Экономическая свобода в мире 2020 года базируется на данных 2019 года и измеряется по критериям: уровень личного выбора, возможность выхода на рынки, защита частной собственности, верховенство права, и т.д.

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