Богдана вызвали на допрос в ГБР

Следователи хотят получить объяснения от Богдана по озвученным им заявлениям в интервью, которое вышло накануне.

Госбюро расследований в четверг, 10 сентября, объявило о вызове на допрос в качестве свидетеля экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, сообщает пресс-служба ведомства.

«9 сентября 2020 в интервью одному из изданий экс-глава Офиса президента Андрей Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами вопросов статуса Крыма, авиасообщение с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей, которые непредвидены законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины», – говорится в сообщении.

В связи с его заявлениями ГБР вызвала Богдана на допрос для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля.

ГБР уже направило повестку о вызове в адрес его регистрации.

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