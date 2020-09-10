Богдана вызвали на допрос в ГБР
Следователи хотят получить объяснения от Богдана по озвученным им заявлениям в интервью, которое вышло накануне.
Госбюро расследований в четверг, 10 сентября, объявило о вызове на допрос в качестве свидетеля экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, сообщает пресс-служба ведомства.
«9 сентября 2020 в интервью одному из изданий экс-глава Офиса президента Андрей Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами вопросов статуса Крыма, авиасообщение с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей, которые непредвидены законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины», – говорится в сообщении.
В связи с его заявлениями ГБР вызвала Богдана на допрос для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля.
ГБР уже направило повестку о вызове в адрес его регистрации.
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