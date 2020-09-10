ЗАЗ будет производить автомобили Renault для украинского рынка

Проект реализуется на мощностях предприятия в Запорожье и, как отмечают в компании, является сильным признаком возрождения автомобильной промышленности в Украине.

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) сегодня объявил о начале производства автомобилей Groupe Renault для местного рынка. В числе первых на это обратил внимание ресурс Autogeek.

Проект реализуется на мощностях предприятия в Запорожье и, как отмечают в компании, является сильным признаком возрождения автомобильной промышленности в Украине.

В рамках подготовки к сотрудничеству с французами ЗАЗ провело масштабную модернизацию, чтобы полностью соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault. В частности, на запорожском заводе была развернута система стандартизации качества Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance — Alliance Production Way. Это означает, что качество автомобилей Renault украинской сборки будет соответствовать высоким международным стандартам. Иными словами, украинские автомобили Renault по качеству будут идентичны моделям, выпускаемым на заводах Renault для других регионов.

Какие именно модели французского бренда будут собираться на отечественных производственных мощностях, ЗАЗ не уточняет. Судя по всему, сейчас ведется пробное производство. Увы, заявления топ-менеджеров ЗАЗ и Groupe Renault не проливают свет на самое главное — какие именно модели будут собираться в Украине, когда их можно будет купить, и что по цене.

«Мы гордимся тем, что реализуем этот проект, который создаст новые рабочие места и будет способствовать развитию отечественного автопрома. Локализованная сборка позволяет нам оставаться в непосредственной близости от наших клиентов и адаптировать предложение и сервис к потребностям рынка» Николай Евдокименко, Председатель Правления ЗАЗ

«Украинский рынок имеет для нас высокий потенциал, благодаря своему местоположению и растущему интересу к новым автомобилям. Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что бренды «Сделано в Украине» будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов Группы Renault» Макс Миссана, управляющий директор Groupe Renault Export Регион Евразия

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