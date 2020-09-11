Путин извинился перед президентом Сербии

Сербский президент заявил, что реакция российских властей на инцидент показала, насколько Россия уважает Сербию и его лично.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российский президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров принесли ему извинения из-за поста представителя МИД Марии Захаровой, которым она прокомментировала визит сербской делегации в Вашингтон.

Об этом сообщается со ссылкой на заявление Вучича в эфире национального телеканала RTS.

«Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого (поста Захаровой) это сделали оба. Притом, что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы не этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент», – сказал Вучич.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию об извинениях Путина перед Вучичем.

Ранее в четверг сообщалось, что президенты двух стран впервые созвонились после дипломатического скандала, который вызвал пост Захаровой в Facebook. Официальный представитель МИД России опубликовала фотографию встречи Вучича с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете на прошлой неделе. На снимке Вучич сидит на стуле посреди кабинета, а Трамп – за столом напротив. К посту Мария Захарова прикрепила кадр из фильма «Основной инстинкт» c Шэрон Стоун.

По информации пресс-службы Кремля, основное внимание в ходе телефонной беседы в четверг Путина и Вучича было уделено проблематике косовского урегулирования. Сербский президент заявил, что переговоры были хорошими и содержательными. По поводу поста Захаровой Вучич добавил, что реакция российских властей на инцидент показала, насколько Россия уважает Сербию и его лично.

Тэги: Путин, Сербия