Сейм Литвы назвал Тихановскую законным представителем народа Беларуси
Среди авторов постановления – министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и председатель парламента Викторас Пранцкетис.
Парламент Литвы назвал в своей резолюции кандидата на пост президента на выборах в Беларуси Светлану Тихановскую и Координационный совет для передачи власти единственными законными представителями белорусского народа.
Постановление поддержали 91 из 141 депутатов Сейма. Среди авторов документа – министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и председатель парламента Викторас Пранцкетис.
В принятой резолюции депутаты призывают международное сообщество отреагировать на события в Беларуси и помешать России определить политическое будущее страны.
Литва – одна из трех балтийских стран, которые 31 августа ввели персональные санкции в отношении Александра Лукашенко и 29 других высокопоставленных белорусских чиновников.
Новости по теме
По мнению Линкявичуса, бездействие Европы по отношению к происходящему в Беларуси подрывает доверие и авторитет ЕС.
Кандидат в президенты Светлана Тихановская намерена восстановить конституцию 1994 года и сформировать временное правительство на основе действующего.
Светлана Тихановская выступила по видеосвязи перед членами комитета по иностранным делам Европейского парламента.