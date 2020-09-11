Сейм Литвы назвал Тихановскую законным представителем народа Беларуси

Среди авторов постановления – министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и председатель парламента Викторас Пранцкетис.

Парламент Литвы назвал в своей резолюции кандидата на пост президента на выборах в Беларуси Светлану Тихановскую и Координационный совет для передачи власти единственными законными представителями белорусского народа.

Постановление поддержали 91 из 141 депутатов Сейма. Среди авторов документа – министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и председатель парламента Викторас Пранцкетис.

В принятой резолюции депутаты призывают международное сообщество отреагировать на события в Беларуси и помешать России определить политическое будущее страны.

Литва – одна из трех балтийских стран, которые 31 августа ввели персональные санкции в отношении Александра Лукашенко и 29 других высокопоставленных белорусских чиновников.

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