Министерство финансов США ввело санкции против народного депутата Верховной Рады Андрея Деркача.

Отмечается, что США за вмешательство в избирательный процесс ввели персональные санкции против трех граждан России и одного гражданина Украины.

Украинцем оказался народный депутат Андрей Деркач, который заявлял о якобы вмешательстве бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в дела Украины и собирал на него компромат.

Напомним, в мае Деркач обнародовал записи разговоров якобы пятого президента Украины Порошенко, которые, по его словам, «свидетельствуют о внешнем управлении Украиной».

Порошенко назвал «пленки Деркача» спецоперацией против стратегических отношений с Америкой. А глава контрразведки США заявил, что Россия использует нардепа Деркача для очернения Байдена.

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