НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
03:07 11 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США ввели санкции против депутата Рады Деркача

Министерство финансов США ввело санкции против народного депутата Верховной Рады Андрея Деркача.

Отмечается, что США за вмешательство в избирательный процесс ввели персональные санкции против трех граждан России и одного гражданина Украины.

Украинцем оказался народный депутат Андрей Деркач, который заявлял о якобы вмешательстве бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в дела Украины и собирал на него компромат.

Напомним, в мае Деркач обнародовал записи разговоров якобы пятого президента Украины Порошенко, которые, по его словам, «свидетельствуют о внешнем управлении Украиной».

Порошенко назвал «пленки Деркача» спецоперацией против стратегических отношений с Америкой. А глава контрразведки США заявил, что Россия использует нардепа Деркача для очернения Байдена.

Источник:
Тэги: санкции, США, Андрей Деркач

Новости по теме

США ввели санкции в отношении прокурора Международного уголовного суда

Санкции предусматриваются замораживание активов на территории США и запрет на поездки в США.

США заявили и возможных санкциях против белорусских чиновников

Санкции коснутся белорусов, которые причастны к фальсификации президентских выборов.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
СМИ: Рейдеры прописались в Минюсте и пытаются легализовать захват сети АЗС «МОТТО»

09:20  Украина

Верещук: Якщо прибрати корупцію, бюджету Києва вистачить і на мости, і на лікарні

09:17  Украина

Папа Франциск назвал секс «божественным» удовольствием

06:59  Мир

МВФ отказался давать Беларуси деньги

05:18  Мир

МВД выдворит из Украины двух хасидов

04:19  Украина

США ввели санкции против депутата Верховной Рады

03:07  Украина

Сейм Литвы назвал Тихановскую законным представителем народа Беларуси

02:50  Мир

Путин извинился перед президентом Сербии

01:06  Мир

Совет ЕС продлил санкции против России

00:11  Мир

Ученые подтвердили новую теорию темной материи

22:01  Мир

Украина поднялась в рейтинге экономической свободы

21:00  Украина

Мужчина на моноколесе погиб под колесами маршрутки

20:00  Украина

Украина и Испания подписали соглашения по налогообложению, кибербезопасности, таможне и сельскому хозяйству

19:00  Украина

ЗАЗ будет производить автомобили Renault для украинского рынка

17:17  Украина

BBC поймало Пальчевского на лжи

17:10  Украина

Ноу-хау рейдерского захвата 8500га госпредприятий директорами Строгим и Юрковым на кону своих увольнений

17:05  Украина

Скандального схимонаха Сергия отлучили от церкви

16:17  Мир

Новости | Слоты